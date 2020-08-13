崔振赫再展歌喉！將領軍《喪屍偵探》演員群登歌唱節目《不朽的名曲》
明星 2020年8月13日 星期四09:10 草莓
KBS 2TV新月火劇《喪屍偵探》將在本月31日上檔，而崔振赫、朴柱炫等演員，將在近日登上同電視台歌唱節目《不朽的名曲》宣傳，並大展歌喉。
崔振赫演而優則唱，經常獻唱主演電視劇之OST，低沉嗓音相當有磁性且有辨識度。作品包括《九家之書》OST〈過得好嗎〉、《繼承者們》OST〈不要回頭〉、《急診男女》OST〈花香〉、《馬成的喜悅》OST〈忘記的愛情〉，都相當有人氣。
不少粉絲也在見面會上聽過崔振赫現場演唱，在11月台北見面會（原訂5月，因疫情延期）來臨之前，不妨鎖定《不朽的名曲》。《不朽的名曲》每週六晚上6點5分於KBS 2TV首播，而《喪屍偵探》演出的一集播出時間待訂。
附上上述提及OST MV（若遭移除敬請見諒）：
▼《九家之書》OST〈過得好嗎〉
▼《繼承者們》OST〈不要回頭〉
▼《急診男女》OST〈花香〉
▼《馬成的喜悅》OST〈忘記的愛情〉
（圖：〈花香〉MV截圖、《不朽的名曲》海報）
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