红爆韩国的怪物新人「SSAK3」热潮背后的流行文化原因是什么！？

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2020 年这个不一样的炎热，受疫情影响，我们每天都无可奈何地需要戴著口罩，活著犹如叫人窒息般的生活。幸好，一队正於韩国广为热议，由三位韩流殿堂级人物组建而成的新团体「SSAK3」（싹쓰리），能为这个沉寂的暑假，带来一份格外凉快的舒畅感。

透过 MBC 电视台的综艺节目《玩什么好呢》（놀면 뭐하니?）中产生之夏日企划团体，由刘在锡、李孝利与郑智薰（Rain）三人，以重组在韩国乐坛消失已久的混声组合与夏日舞曲，并走「NewTro」的 90 年代旧风格配上新时代编曲的特别组合 — 「SSAK3」（싹쓰리），刚於上周正式出道以后，新推出的主打歌《再次来到这海边》（다시 여기 바닷가）不只全数登上韩国多大串流音源榜的下载三甲行列，更同时勇夺 M! Countdown 与 Show! 音乐中心的冠军位置，人气简直是一时无两。



除了「SSAK3」，韩国 KBS 的另一以介绍 80 与 90 年代 KPOP 流行音乐的综艺节目《20 世纪 Hit Song》（이십세기 힛-트쏭），近来也备受韩国观众关注。早前播出的一集，制作团队更邀请了曾於 90 年代，凭一曲「3! 4!」 享负盛名的 Hip-hop 跟舞曲混声组合「Roo'ra」 （룰라）久别萤幕下亲身现场表演，为观众带来既怀念又温暖的欢愉。

当然韩国社会大吹 90 年代音乐怀旧风，不只是来自 2020 的今日，这股世纪末感性浪潮其实是从几年前开始，由多个韩国综艺节目孕育出来。好像有引来梁俊日与太四子再次捧热的 JTBC 综艺节目《Two Yoo Project - 寻找 Sugar Man》，另外也有 MBC 综艺节目《无限挑战》，他们先曾经制作了《高速公路歌谣祭》与《土土歌》等怀旧音乐节目，广受好评，后来他们更曾经邀请了象徵著 90 年代末第一代 KPOP 偶像男团的 H.O.T. 跟水晶男孩（SECHSKIES）复出表演，及至 tvN 的电视剧《请回答》系列，也充分发挥了带起这股怀旧风的作用。



到了近日，90 年代舞曲组合「Cool」（쿨）的旧作再次风靡韩国乐坛，NCsoft 便藉此机会，找来一批今天的 KPOP 歌手，举办了《（FEVER Music 2020 Cool Summer Project），邀请他们重新诠释「Cool」的歌曲。另外，高耀太 （코요태）继翻唱混合组合 「UP」 的人气歌曲《大海》於上月公开后，早前又与 90 年代的人气作曲家朱英勋合作推出了大有 90 年代风格的新曲《我夏》（아하），人气亦不容忽略。



随著 90 年代的 KPOP 音乐再次被炒热，今天在韩国各大搜寻引擎网上，我们也不难发现有大量已达母亲年纪的女性，她们广在自家的 Naver Cafe 讨论室内，发文发帖分享这些音乐节目内容，并和网友分享自己的感情。

那么，从 SSAKS 的热潮开始，到近来 90 年代 KPOP 音乐再次回潮，大受观众欢迎的因由是什么？

首先，如果留意在那些音乐节目影片下留言的观众，我们经常发现「治愈」一词就像关键词一样并行出现。近半年由於韩国社会大受新冠肺炎疫情影响，国民生活随著抗疫状况持续下去，疲惫感已充斥著社会氛围，再加上经济不景气，民众的心理压力越见严重。有言越是艰难越期待熟悉的东西，大众今天因而希望通过熟悉的 90 年代音乐，能从中回忆，并怀缅当年韩国昔日的好日子，得到舒适感，以缓解紧张社会气氛。



至於，为何特别是 90 年代音乐？其实，90 年代作为韩国 KPOP 音乐的发源时代，不少今天对韩国流行音乐乐坛影响甚深的音乐人与公司代表，都是出身自那个年代。当年流行的 Hip-hop、舞曲与 Rap 的风格，对比 70 与 80 年代的音乐更多元化，跟今天的音乐不离太远，对今天 10 多岁至 20 岁的一代而言，都是既新鲜，但又会想多了解的音乐类型。

况且，今天那些再次复出的 90 年代 KPOP 乐团与歌手，他们都不只是单靠重唱而已，而是把旧曲配上今天流行的偶像化舞台设计与编曲，旧曲新编，重新描绘了那个旧时代，也是引起新一代关注的原因。



而且，今天在韩国国内，有经济能力且仍会消费音乐，30 至 40 岁成长於 90 年代的一群，当他们得知熟悉的歌手再一次复出表演，推出新专辑时，那一同代人绝对是支撑这次复古潮的主要经济力量推手。况且，相较於今天的 KPOP 偶像团队，还有早前再次被炒热，广受 60 至 70 年代成长年龄群欢迎的韩国演歌「Trot」音乐，一直找不到时代位置的 90 年代音乐，便可借今次浪潮，成功建立属於他们个时代的聚兴点。



当然，能够吸引今天 10 多岁一代青年人喜爱，就如「SSAK3」一样，他们不只是一队只在翻唱旧作的怀旧乐团。在整个创造「SSAK3」的过程中，他们连同节目制作团队，也同时采用了今天 KPOP 粉丝走红的关键方程度，即通过网络直播与粉丝进行双向交流，也是他们积累人气要素之一。「SSAK3」除了在节目外，亦有通过 YouTube Live，不仅组合名字，连成员的活动名称，也是由粉丝们提议决定，让粉丝们感觉「SSAK3」的形成，是由他们参与并培养出来。

所以，由「SSAK3」的忽然冒起，还有最近 90 年代 KPOP 音乐一一再次被炒热，抗疫疲惫下勾起治愈的熟悉感，还有建立跨时代的对话音乐空间，都是这些音乐成功复苏的因由。

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参考报导：https://bit.ly/2EQ4Myi / https://bit.ly/33od2zK

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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