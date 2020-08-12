《秘密森林2》曹承佑＋裴斗娜：「还没看过第一季的，还有四天快去补吧！」

8月11日下午tvN的新周末电视剧《秘密森林2》举办制作发表会，主要演员曹承佑、裴斗娜、田慧振（全慧珍）、尹世雅等均出席现场。
《秘密森林2》描述检警两方对於搜查权的协调，在第一线再度出现对立的局面，检察官黄始木（曹承佑饰）与行动派女警韩如珍（裴斗娜饰）将再度发现隐藏的事件真相，并进行内部秘密追查。由《秘密森林》第一季作家李秀研再度执笔，而由电视剧《任意依恋》的朴炫锡PD执导。
本次由新任的朴PD来执导，他感到压力大的同时也展现高度自信，面对第一季的高度评价，他说：「大家都知道《秘密森林》是怎么样的一部作品，的确给我很大压力，但也非常荣幸。《秘密森林2》是接续第一季的作品，同样具有贴近社会的写实感，既然是森林却有著一团迷雾，最近的时局也是如此，层层洋葱般的剥开真相，请大家期待。」
当然两位主角也是大家期待的重点，曹承佑说：「虽然有压力，但还是想要挑战能演出与第一季完全不同的作品，无论如何还是因观众们喜欢我，给我许多鼓励，所以什么都有可能，我就欣然地接演了。」裴斗娜也说：「原本不是以季度制来规画的作品，十六集一次完成了，接到第二季提案时，站在演员的立场来说真的很开心，也觉得必须要报答观众们对我的喜爱。」
裴斗娜还说：「旁边这位（指曹承佑）在颁奖典礼上说想要演出第二季甚至到第五季，那我只好跟著一起了。」被主持人一问是不是真的立志拍到第五季？吓得曹承佑赶紧说：「嗯…如果可以…嗯这话要小心点说…」
在本季新登场的田慧振，也将饰演第一位女性警察厅情报部长，是最高菁英份子，她说：「本来因为演过很多次警察，而不想接演，但再看一次《秘密森林》想要演出的想法真的很强烈。」
也由於8月15日即将首播，在发表会上演员们因为担心暴雷，所以都小心谨慎的发言，也让现场反而有一种满有趣的气氛。曹承佑原本正在说明自己本次的角色，结果说明到一半就放弃了，「还没看过《秘密森林》的观众若能在这四天补完的话，非常感谢。」引发现场大笑，裴斗娜也赶紧补充：「还没看的人快点追上啊！」《秘密森林2》即将於8月15日晚间9点首播。
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