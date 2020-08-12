《秘密森林2》曹承佑＋裴鬥娜：「還沒看過第一季的，還有四天快去補吧！」

8月11日下午tvN的新周末電視劇《秘密森林2》舉辦製作發表會，主要演員曹承佑、裴鬥娜、田慧振（全慧珍）、尹世雅等均出席現場。
《秘密森林2》描述檢警兩方對於搜查權的協調，在第一線再度出現對立的局面，檢察官黃始木（曹承佑飾）與行動派女警韓如珍（裴鬥娜飾）將再度發現隱藏的事件真相，並進行內部秘密追查。由《秘密森林》第一季作家李秀研再度執筆，而由電視劇《任意依戀》的朴炫錫PD執導。
本次由新任的朴PD來執導，他感到壓力大的同時也展現高度自信，面對第一季的高度評價，他說：「大家都知道《秘密森林》是怎麼樣的一部作品，的確給我很大壓力，但也非常榮幸。《秘密森林2》是接續第一季的作品，同樣具有貼近社會的寫實感，既然是森林卻有著一團迷霧，最近的時局也是如此，層層洋蔥般的剝開真相，請大家期待。」
當然兩位主角也是大家期待的重點，曹承佑說：「雖然有壓力，但還是想要挑戰能演出與第一季完全不同的作品，無論如何還是因觀眾們喜歡我，給我許多鼓勵，所以什麼都有可能，我就欣然地接演了。」裴鬥娜也說：「原本不是以季度制來規畫的作品，十六集一次完成了，接到第二季提案時，站在演員的立場來說真的很開心，也覺得必須要報答觀眾們對我的喜愛。」
裴鬥娜還說：「旁邊這位（指曹承佑）在頒獎典禮上說想要演出第二季甚至到第五季，那我只好跟著一起了。」被主持人一問是不是真的立志拍到第五季？嚇得曹承佑趕緊說：「嗯…如果可以…嗯這話要小心點說…」
在本季新登場的田慧振，也將飾演第一位女性警察廳情報部長，是最高菁英份子，她說：「本來因為演過很多次警察，而不想接演，但再看一次《秘密森林》想要演出的想法真的很強烈。」
也由於8月15日即將首播，在發表會上演員們因為擔心暴雷，所以都小心謹慎的發言，也讓現場反而有一種滿有趣的氣氛。曹承佑原本正在說明自己本次的角色，結果說明到一半就放棄了，「還沒看過《秘密森林》的觀眾若能在這四天補完的話，非常感謝。」引發現場大笑，裴鬥娜也趕緊補充：「還沒看的人快點追上啊！」《秘密森林2》即將於8月15日晚間9點首播。
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