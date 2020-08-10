吕珍九确定出演JTBC新剧《怪物》变身精英刑警！2021上半年开播
韩剧 2020年8月10日 星期一11:17 Sani
去年出演《成为王的男人》和《德鲁纳酒店》两部大热剧之后，吕珍九於近日接拍了JTBC的新剧《怪物》，饰演一名精英刑警！
《怪物》讲述的是为抓住连锁杀人犯而打破法律与原则的两个男人的故事。 剧中不断在发问：「怪物是谁? 是你吗，还是我? 还是我们? 」细致地追踪刻画人类隐藏在事件背后的多面性。 由《18岁的瞬间》沈娜妍导演和《Mad Dog》金秀珍编剧合力打造引人入胜的心理惊悚剧！
吕珍九在剧中饰演身怀秘密、被下派到地方派出所的精英刑警韩洙元（音），帅气、有能力，父亲是下一任警察厅长，原本人生一帆风顺，直到发生一个意料之外的事件——李东植（申河均 饰）的人生被20年前的连锁杀人案彻底改变，现在又出现了同样的案件，连韩洙元也被卷入其中。
吕珍九将在剧中诠释韩洙元大幅度的感情变化：「《怪物》不同於以往惊悚类型的独特氛围、有现实感的人物和感情结构吸引了我。 韩洙元玩世不恭、孤独，但有著绝不动摇的内心，活在现实中。 很期待能让大家看到我全新的一面。 」
《怪物》预计2021年上半年播出，大家也很期待啊！
（图源：JANUS ENT，HODU Ent.）
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