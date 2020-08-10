《爱的迫降》《夫妻的世界》金永敏在《Running Man》热舞的反转魅力爆笑全场！ 世正时隔四个月迅速回归 下周发行新自创曲！ 郑雨盛惊现电影院售票处，担任一日兼职生！ 元虎敲定发片日期 即将正式重启活动！ 《金秘书为何那样》朴叙俊、朴敏英「浪漫床戏」片段，在Youtube点击率破亿！现在看也是让人脸红心跳♥ 《虽然是精神病但没关系》每个人都得到了治愈，找寻到属於自己的人生！金秀贤、徐睿知、吴政世发表终映感言！ SuperM将於8月14日回归！发表全新单曲《100》 吕珍九确定出演JTBC新剧《怪物》变身精英刑警！2021上半年开播 《认识的哥哥》预告「挚友特辑」郑容和、李准、郑世云、李鎭赫携手出演！ 韩娱圈最神秘的艺人！加在一起出道70年的SSAK3竟然从没见过他真人 韩国女国会议员穿「粉红连身裙+球鞋」开会挑战议会礼仪 权珉娥已出院归家！妈妈生病，姐姐患癌：她真的没有可依靠的人 【有片】BTS防弹少年团为什么不告诉J-HOPE今天的舞台风格？留他独自一人... 不知道该羡慕谁！Red Velvet Yeri被姐姐Irene&涩琪亲到脸变形XD 曹世镐减重成功拍写真纪念 看到下垂腹部皮肤爆哭：「我真的好辛苦」

去年出演《成为王的男人》和《德鲁纳酒店》两部大热剧之后，吕珍九於近日接拍了JTBC的新剧《怪物》，饰演一名精英刑警！

《怪物》讲述的是为抓住连锁杀人犯而打破法律与原则的两个男人的故事。 剧中不断在发问：「怪物是谁? 是你吗，还是我? 还是我们? 」细致地追踪刻画人类隐藏在事件背后的多面性。 由《18岁的瞬间》沈娜妍导演和《Mad Dog》金秀珍编剧合力打造引人入胜的心理惊悚剧！

吕珍九在剧中饰演身怀秘密、被下派到地方派出所的精英刑警韩洙元（音），帅气、有能力，父亲是下一任警察厅长，原本人生一帆风顺，直到发生一个意料之外的事件——李东植（申河均 饰）的人生被20年前的连锁杀人案彻底改变，现在又出现了同样的案件，连韩洙元也被卷入其中。



吕珍九将在剧中诠释韩洙元大幅度的感情变化：「《怪物》不同於以往惊悚类型的独特氛围、有现实感的人物和感情结构吸引了我。 韩洙元玩世不恭、孤独，但有著绝不动摇的内心，活在现实中。 很期待能让大家看到我全新的一面。 」

《怪物》预计2021年上半年播出，大家也很期待啊！

（图源：JANUS ENT，HODU Ent.）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻