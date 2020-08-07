人气歌手 Gary 儿子的 IG 再次被盗：这已经是第六次了！（怒）
明星 2020年8月7日 星期五11:26 MiJimin
要不要这么无聊！放过他们父子俩吧…。
Gary 最近和儿子姜好一起参加《超人回来了》，父子暖心互动也获得更多的关注与喜爱，但儿子的 IG 再度被盗，让夫妻俩相当苦恼，并发文斥责。
昨天 Gary 在自己的 IG 上发出了被盗的帐号，Gary 提醒大家道：「这是骇客入侵小好的帐号后，重新再制作的骇客帐号，绝对不要关注他喔！」
之后又以黑图发文表示：「小好的帐号已经是第六次被骇客入侵了，找不到骇客，每次都没有无预警的就被黑了，难道都没有方法可以对付他们吗？很感谢一直以来关爱且支持的粉丝们，也请大家不要再关注小好原来的帐号了。」
小好妈妈也另外找到了一个帐户并紧急提醒大家：「这个帐号也是骇客，请不要关注他！」
其中也有许多父子美好的回忆，对於这样的情况，粉丝们也表示相当无奈，并为 Gary 和小好加油，给出很多帐号管理上的建议。
（图：kanggary_yangban．IG）
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