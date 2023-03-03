韩政客将IU写进情色同人小说，金憓秀&曹汝贞&Krystal也中招！作者理直气壮：「创作自由」

近日，韩政党候选人「张艺灿」被翻出过往黑历史，原来他曾是网路小说作家，在作品中直接或间接提及知名女艺人、作为性幻想对象进行露骨描写，引起各界热议。

国民力量当候选人张艺灿（音）在2015年至2016年连载网路小说《江南华佗》，其中包含「医生通过发生性关系为女艺人治病」的桥段。 小说男主是一名29岁的韩医师，用发生性关系的方式治疗身患绝症的女演员、因声带异常无法唱高音的女歌手，并与该歌手交往。



小说中这名女演员名为「金海秀」、是「拥有丰满胸部的明星」，无不令人联想到知名演员金憓秀。



而小说中的歌手名为「李知恩」，与歌手IU的本名相同。 文中描述「李知恩涨红著脸完美消化了三段高音」，歌词「I'm in my dream」与IU实际歌曲《Good Day》一模一样，还详细描写了该歌手与男主角接吻的场面。



此外小说中还出现「草娥、Krystal、金汝贞」等名字，被指影射女团AOA前成员草娥、f(x)成员Krystal和《寄生上流》女演员曹汝贞。







不同党派人士纷纷指责张艺灿将知名艺人作为性幻想对象，展开猛烈抨击：「将这种肮脏想法写成小说的人，真的能好好为国民执政吗？ 如果拥有变态性取向的人实际掌权，国家会变成什么样？ 恶心到无法做出具体批评。」

IU粉丝会也在上月底发布声明，要求IU所属社「对严重损害IU名誉的张艺灿候选人采取严厉措施、不要让IU被政治利用」。

面对相关指责，当事人张艺灿非但没有反省之意，还反驳称这是表达和创作的自由，强调「并没有给艺人造成损失」、「不可理喻」。 甚至反问：「这是100%虚构的小说，如果认为奇幻小说里的魔法和武功都有问题，还能做出什么电影、剧集、网漫、小说呢？」



장예찬 개신교 신자이자 목사 아들.

알페스 소설가 대표작 '색공학자' '강남화타'

이준석의 졸개에서..버림받음. https://t.co/Z5wRnwO7FR pic.twitter.com/U98MP9E3oW — 存在&時間 Being and Time (@Beingandtime27) February 26, 2023

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