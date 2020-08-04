就是今天！泰民正规三辑序曲〈2 KIDS〉即将问世 善心！刘在锡&刘寅娜&朴徐俊等明星为暴雨受害者捐款 赫海 CP 终於回来啦！Super Junior-D&E 将会在9月回归～ 为加强全球粉丝讯息提供 NAVER大举投资SM娱乐 1000亿韩元 《虽然是精神病但没关系》连续5周当选「电视剧部门最有影响力节目」1位 【有片】是心动的感觉啊♥！如去便利店买东西发现收银的是池昌旭... 【旅游资讯】「戴口罩也可以玩水」？韩国多家水上乐园推出防水口罩，特殊材质遇水不破！ 《Running Man》颂乐错失礼物好失落！宋智孝自掏腰包买来送她，姐姐太宠妹妹了♥ 「Ba-ba-ba-ba...」35种以及隐藏版Minions出击韩国麦当劳儿童餐～快来收集吧！ 如只剩下金钟国＆徐章煇，洪真英要怎么选？「小气鬼」发誓：我不会让女生花一分钱！

暖心宋智孝悄悄地给妹妹颂乐送上了一个惊喜。

日前Jessi、MAMAMOO颂乐、全昭弥等人做客了《Running Man》，和跑男成员们展开了「挡不住的妹妹们」竞赛。宋智孝、颂乐和全昭旻组成一组，她们也是唯一一支全女生队，被其他人吐槽是「最弱的团队」。

谁知一开始不被大家看好的三人最后竟然夺得了团队冠军，三位欧尼的霸气不容小觑。 只不过颂乐因为个人分数较低，只排名第三，和奖品无缘。 她盯著奖品不放，因没拿到礼物而沮丧，这一切都被姐姐宋智孝看在了眼里。不仅如此，宋智孝还仔细地看了看礼物，默默记在了心里。



没想到没过多久，颂乐就通过个人YouTube频道和大家分享了宋智孝竟然送她礼物的惊喜。 她表示：「智孝姐姐送我礼物了，她可能看到我没拿到礼物有点失落，竟然直接寄到公司来了。 」礼物就是颂乐一直心心念念的SOUNDBAR音箱。 当时看到妹妹错失心爱的礼物，姐姐就放在了心上，节目之后立刻自掏腰包买了一个一模一样的送给对方。 颂乐还表示：「对不起，但也很谢谢姐姐，是一段美好的回忆。 和帅气的姐姐成为一组真的是太有趣了。 」



看到这一消息的网友们也纷纷留言大赞宋智孝贴心，称：「宋智孝也太酷了吧」、「好感动啊」、「羡慕颂乐」等。

「图：颂乐YouTube截图、《Running Man》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻