《Running Man》颂乐错失礼物好失落！宋智孝自掏腰包买来送她，姐姐太宠妹妹了♥

暖心宋智孝悄悄地给妹妹颂乐送上了一个惊喜。
日前Jessi、MAMAMOO颂乐、全昭弥等人做客了《Running Man》，和跑男成员们展开了「挡不住的妹妹们」竞赛。宋智孝、颂乐和全昭旻组成一组，她们也是唯一一支全女生队，被其他人吐槽是「最弱的团队」。
谁知一开始不被大家看好的三人最后竟然夺得了团队冠军，三位欧尼的霸气不容小觑。 只不过颂乐因为个人分数较低，只排名第三，和奖品无缘。 她盯著奖品不放，因没拿到礼物而沮丧，这一切都被姐姐宋智孝看在了眼里。不仅如此，宋智孝还仔细地看了看礼物，默默记在了心里。
没想到没过多久，颂乐就通过个人YouTube频道和大家分享了宋智孝竟然送她礼物的惊喜。 她表示：「智孝姐姐送我礼物了，她可能看到我没拿到礼物有点失落，竟然直接寄到公司来了。 」礼物就是颂乐一直心心念念的SOUNDBAR音箱。 当时看到妹妹错失心爱的礼物，姐姐就放在了心上，节目之后立刻自掏腰包买了一个一模一样的送给对方。 颂乐还表示：「对不起，但也很谢谢姐姐，是一段美好的回忆。 和帅气的姐姐成为一组真的是太有趣了。 」
看到这一消息的网友们也纷纷留言大赞宋智孝贴心，称：「宋智孝也太酷了吧」、「好感动啊」、「羡慕颂乐」等。
「图：颂乐YouTube截图、《Running Man》」
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