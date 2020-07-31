韩胜宇即将只身出道！首张个专〈Fame〉分「韩」、「胜」、「宇」三版发行
KPOP 2020年7月31日 星期五13:09 施乃琪
7 月来到最后一天，也意味著 VICTON 队长韩胜宇的首张个人专辑即将问世，先来记下最近的重要日期吧！
Play M Entertainment 今天（31 日）公开了韩胜宇从现在开始到发行首张个人迷你专辑〈Fame〉前这十天的宣传行程，首先明天就会公开神秘的「胜宇的笔记 / 乐谱 (note)」，释出〈Fame〉的第一条线索。
从 8 月 2 日开始，韩胜宇将陆续公开曲目表、分为「韩」、「胜」、「宇」三种版本的概念照和预告片，并於 8 月 6 日开始释出新歌的视听片段，最后於 10 日发片前夕释出 MV 预告片。
〈Fame〉是韩胜宇出道近四年来才终於发行的首张个人专辑，所有歌曲都由他亲自作词，并参与多首歌曲的创作工作，喜欢他的话最近一定要准时锁定各种新消息！
（照片或影片来源：Play M Entertainment、w_o_o_y_a）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论