新剧《当我最漂亮的时候》林秀香左右都是帅哥！选哥哥河锡辰还是弟弟金志洙？
韩剧 2020年7月31日 星期五12:34 MiJimin
【最新人物剧照&预告】不罗嗦！小编选的是弟弟 #金志洙，哥哥弟弟选起来～～～
MBC 全新水木剧《当我最漂亮的时候》（每周三、四播出）公开了三位主演金志洙、林秀香、河锡辰的最新人物剧照。（这剧也会在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）
《当我最漂亮的时候》讲述了爱上同一个女人的兄弟之间，充满波折与残酷命运的爱情故事，8月19日首播。
▼新版预告「你喜欢我哥吗？那我呢？我不行吗？」、「你是学生啊…。」、「放弃吧！她不是你能承担的对象。」、「我想守护她！绝对不会放弃的。」：
【人物简介】
▼林秀香饰演陶艺家「吴芮智」，是一个性格坚强、纯真大方，在任何情况下都不会气馁和放弃的人物，也让徐氏兄弟深陷在她的独特魅力之中。
▼金志洙饰演建筑设计师「徐焕」，陷入禁忌爱情、无法放下命运般初恋对象吴芮智的纯情男子。
▼河锡辰饰演赛车手「徐镇」，徐焕的哥哥，认定目标就勇往直前，低沉的声音让无数女人为他心动。
（图：官方剧照）
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