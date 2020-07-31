韓勝宇即將隻身出道！首張個專〈Fame〉分「韓」、「勝」、「宇」三版發行
KPOP 2020年7月31日 星期五13:09 施乃琪
7 月來到最後一天，也意味著 VICTON 隊長韓勝宇的首張個人專輯即將問世，先來記下最近的重要日期吧！
Play M Entertainment 今天（31 日）公開了韓勝宇從現在開始到發行首張個人迷你專輯〈Fame〉前這十天的宣傳行程，首先明天就會公開神秘的「勝宇的筆記 / 樂譜 (note)」，釋出〈Fame〉的第一條線索。
從 8 月 2 日開始，韓勝宇將陸續公開曲目表、分為「韓」、「勝」、「宇」三種版本的概念照和預告片，並於 8 月 6 日開始釋出新歌的視聽片段，最後於 10 日發片前夕釋出 MV 預告片。
〈Fame〉是韓勝宇出道近四年來才終於發行的首張個人專輯，所有歌曲都由他親自作詞，並參與多首歌曲的創作工作，喜歡他的話最近一定要準時鎖定各種新消息！
（照片或影片來源：Play M Entertainment、w_o_o_y_a）
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