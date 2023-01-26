韩剧抛弃女儿专业户！在《非常律师禹英禑》中演技超强，与朴恩斌对戏时张力十足的她，你认识陈庆吗 韩韶禧新年开喝大醉特醉，醉倒地上被叠积木、躺大马路起不来！网友：这是我过年写照？

近期两部热门剧《非常律师禹英禑》和《月水金火木土》里，都抛弃了女儿，却无法讨厌她啊！！！

经常看韩剧的你，一定对这位演员不陌生，她演技超群、气质出众、眼神坚定、是可以默默耕耘的角色、也随时能气场全开，她就是资深演员「陈庆」。

▼《浪漫医生金师傅2》的吴明心护理长～



巧合的是！她刚好在最近期的两部韩剧中，所饰演的角色，除了有强大的工作技能，是个妥妥的女强人外，还都刚好抛弃了自己的亲生女儿，即使知道她如此狠心，却也无法讨厌她，那背后的理由多少让人很有共鸣，甚至对她的演技印象深刻。



在《非常律师禹英禑》里她饰演顶级律师事务所的代表－太守美律师，甚至在卸任后被提名为法务部长，在念书时期意外怀孕，但她无法放弃自己的梦想和未来本想堕胎，孩子的爸请她生下来，他会负责养育，她生完孩子后就离开了、选择继续打拼自己的人生，那个孩子就是女主角禹英禑（朴恩斌 饰）。



禹英禑婉拒了太守美的挖脚提案，并告诉她自己是的她的女儿，太守美一句台词都没有，跟随著禹英禑所说的话，表现出微笑→凝固→震惊→回想→愧疚→热泪盈眶…等等，各种情绪变化牵动著这一段剧情。



而《月水金火木土》中，她饰演伊那集团前经营支援室长、后秘书－刘薇浩，是个塑造形象的能手，商业手腕极强，人称「刘老板」，年轻时，努力培育伊那集团的独生女（朴敏英 饰），将她悉心照顾长大，只为了将她塑造成完美的女人，与其他集团联姻，最终失败，但原来伊那集团的独生女，其实是刘薇浩自己的女儿。



也不是真正的抛弃，只是没有相认，把她养育跟照顾得很好，希望她能过上富裕的生活，隐瞒真相只想给自己女儿最好的。



此外，2014年的热门韩剧《皮诺丘》（Pinocchio）里，她饰演传奇般的新闻记者宋车玉，为事业打拼的她，最终选择离婚，离开了女儿仁荷（朴信惠 饰），但仁荷长大后成为了新进记者，外表虽然对女儿冷漠严肃，背地里却还是默默地关心著。



陈庆就这样直接晋升为韩剧的「抛弃女儿专业户」啦～，当然她也有很多温馨或者好妈妈、严母…等形象的角色，不过，在抛弃女儿这个独特领域，却因为演技出众被更多人看见。

大家又是在哪一部剧认识她的呢？

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