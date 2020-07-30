餐厅疫情传播高风险！韩国政府将按照性质场所实施不同的防疫令

为了防止疫情传播，纵使在炎炎夏日，汗流浃背的今天，我们也得严守每时每刻戴著口罩，避免病毒经飞沫传播，减低确诊风险。但在餐厅（食店）吃饭时，终究还是要脱下口罩，韩国政府也为此下达了新的政策......。
只是当我们进食之时，也不能避免地需要暂时除下口罩，但就在人流多，用餐食客交往紧密的餐厅内脱低口罩，据不少国家也曾经爆发过在餐厅出现群聚感染的例子，便知道必须要在餐厅内执行一定的防疫措施。但有严有松，各国政府便按他们国内不同程度环境，实施合乎特定需要的政策。
韩国早前曾经发生过於京畿道富川市自助餐厅的集体群聚感染，还有另外 10 宗小规模，但涉及到共约 50 人在餐厅范围内确诊的事例。接连出现了餐厅传播事件，感染上存在著脆弱的问题，为切断感染危险因素，有见及此，韩国中央灾难安全对策本部便於本月初针对餐厅，推出了新防疫指引，并按不同餐厅的经营环境与性质，弹性地区分实施不同的措施。
首先，考虑到提供食物的形态和空间结构各不相同，中央灾难安全对策本部便把餐厅类型分为三种，包括是普通餐厅、团体食堂和自助餐厅，细分了各自的防疫守则。
对於普通餐厅而言，负责人或从业者必须为顾客提供单独用的餐杯与餐具或个人盘。另外，按营运形态，一般餐厅再分为「大厅」与「房间」两种空间，在大厅内，人与人之间应保持两米距离，并建议在桌子之间设置隔板或单人桌子。同时，为了防止多人聚集在同一个空间下，指引也要求限制用餐人数，并引导实行预约制。
而在室内，守则亦提醒餐厅需随时打开窗户换气，空调也得每两小时换气一次以上，并引导客人尽量减少在餐厅内逗留时间。
（图例：公司食堂）
此外，按餐厅分为一百平方米以上和不足一百平方米的两类。在一百平方米以上的餐厅，客人应克制行为，不要高喊导致飞沫四溅；而在不足一百平方米的餐厅，则需限制使用人数，并透过预约减少用餐客人过度在同一时间聚集。
对於团体食堂，守则要求要实行餐厅分段制，减少同时用餐人数。另外，除了在座位上设置隔板，餐厅也得根据客人座位的方向，安排把餐桌与座位设置同往一个方向，或是以「Z 字形」对坐，减少直对著时飞沫传播的风险。
自助餐厅的话，政府实施的防疫措施包括是要求客人去拿食物时，必须戴上口罩。而使用公用夹子前后，也得使用洗手液或戴上胶手套。餐厅负责人亦应该通过预约制，调节每一时段的用餐人数，减少举办大众聚集的活动。
而不分任何种类的餐厅，客人於进入餐厅前、等候时、对话时、饭后与出入座位时，必须戴上口罩，而餐厅负责人也要在店门前与餐桌上，备置洗手液，方便客人随时清洁双手。
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报导来源：https://bit.ly/2ExrCur
图片来源：https://bit.ly/311x1S3（YTN News）
本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登
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