厉害的姐姐们要来了！李孝利、严正化、Jessi、华莎组成的「退货远征队」将在明日首次见面！
综艺 2020年7月30日 星期四10:52 Yuan
日前，播出的《玩什么好呢》听到一首歌曲，李孝利就说：「我邀请几名女性朋友们，像是女团一样。」
刘在锡：「要邀请谁呢？」李孝利：「Jessi、我，还有正化姐姐，然后是华莎。」节目播出后，严正化分享了影片表示：「这组合很棒，我准备就可以吗？」Jessi回应：「姐姐，我也可以准备了吧? 」作为忙内的华莎也表示：「我真的太感谢了，我会好好扮好忙内的。 」成员们爽快答应，让观众们都相当期待。
之后的播出，还提到她们团名要叫「退货远征队（환불원정대）」，意思是只要看到这些强势姐姐的脸，就不敢不退货（笑）！
今日（30），MBC相关人士透露：「李孝利、严正化、Jessi、华莎将在明日首次见面，之后的计画将会照顺序告知大家。」消息一公开，让不少网友表示：「好期待啊」、「这个阵容真的太厉害了」、「好想看她们一起在舞台上」、「终於要来了吗」等等。
而即将在今日发行第三张迷你专辑《NUNA》的Jessi，日前公开《눈누난나 （NUNU NANA）》的MV预告，还找了李孝利一起拍摄，整个超辣的，也期待今日MV公开。
（图：MBC、P NATION、IG@umaizing、cosmopolitan）
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