「Keep Going」Linda G李孝利自行应援SOLO曲！倒数2天未推出先轰动

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歌手李孝利的第二分身角色Linda G即将推出SOLO单曲！她也於7月29日透过自己的IG抢先曝光，写下歌名「Keep Going」并公开了一张照片。

照片中的李孝利以黑白色调为基底，以彩笔涂鸦方式装饰，宣传自己以Linda G的身分即将发行的SOLO新曲，上面写著「Keep Going Linda」，」Linda G戴上超大耳环，涂鸦特地画上了花朵，以及眉心太阳神般的眼睛，还装饰了几滴眼泪。该留言下方也立刻钓出许多艺人朋友的回帖，张英兰回应：「怎么会这么漂亮」，演员李美度也说：「太美了，每次看到都觉得赞叹。」



特别是被指定为「退货远征队」的成员歌手Jessi与严正花的回应也受到大家瞩目，日前李孝利曾在MBC综艺节目《玩什么好呢？》中提到想与Jessi、严正花以及华莎组成团体「退货远征队」进行活动，Jessi回应「My sister lindaaaa」，严正花也回应了三颗爱心符号。



李孝利的第二身分Linda G，目前与刘在锡（刘Dragon）以及Rain（飞龙）共同组合为特别企划团体SSAK3，从7月18日发表出道曲「重回这里的海边」，瞬间横扫各大音源排行榜的冠军，7月25日也由MBC《Show！音乐中心》展开音乐节目的演出，可说是相当活跃。不仅如此，SSAK3将於8月1日起陆续公开各成员的SOLO曲，李孝利与制作人Code Kunst合作并亲自参与歌词创作，因此这首歌曲备受瞩目。



李孝利率先透过自己的IG公开SOLO曲歌名以及概念照片，已为三人将陆续公开的SOLO歌曲揭开序幕，令粉丝们相当期待。



照片：李孝利IG

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