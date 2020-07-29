《虽然是精神病但没关系》最后一集剧本已经完成！只剩下4集了...接下来的剧情会发生什么样的变化呢？
韩剧 2020年7月29日 星期三12:48 Yuan
由金秀贤、徐睿知、吴正世、朴圭瑛主演的《虽然是精神病但没关系》目前已播到12集。
28日根据媒体报导：「《虽然是精神病但没关系》最后的剧本已经完成，虽然拍摄以本周结束为目标，但由於最近梅雨季节，计画可能产生了变化。据悉，对观众们好奇的结局，也已经下达了缄口令。」
最近播出的第12集中，文钢太（金秀贤 饰）在高文英（徐睿知 饰）家人中的照片发现了蝴蝶胸针，母亲的死亡应该与高文英的母亲有关。剧情线渐渐揭露，而距离结局只剩下4集，他们是否会一起度过新的难关？他们的关系会发生什么样的变化呢？
今日（29日），制作组也公开剧中文钢太、高文英、文尚泰（吴政世 饰）的全家福照片，真的就像高文英说：「拍全家福就是一家人。」三人幸福的模样就像一家人，但...想到微笑背后却隐藏著伤痛，更加让人心痛，期待这周的播出。
（图：tvN、IG@soohyun_k216）
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