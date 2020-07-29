《雖然是精神病但沒關係》最後一集劇本已經完成！只剩下4集了...接下來的劇情會發生什麼樣的變化呢？
韓劇 2020年7月29日 星期三12:48 Yuan
由金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛主演的《雖然是精神病但沒關係》目前已播到12集。
28日根據媒體報導：「《雖然是精神病但沒關係》最後的劇本已經完成，雖然拍攝以本週結束為目標，但由於最近梅雨季節，計畫可能產生了變化。據悉，對觀眾們好奇的結局，也已經下達了緘口令。」
最近播出的第12集中，文鋼太（金秀賢 飾）在高文英（徐睿知 飾）家人中的照片發現了蝴蝶胸針，母親的死亡應該與高文英的母親有關。劇情線漸漸揭露，而距離結局只剩下4集，他們是否會一起度過新的難關？他們的關係會發生什麼樣的變化呢？
今日（29日），製作組也公開劇中文鋼太、高文英、文尚泰（吳政世 飾）的全家福照片，真的就像高文英說：「拍全家福就是一家人。」三人幸福的模樣就像一家人，但...想到微笑背後卻隱藏著傷痛，更加讓人心痛，期待這週的播出。
（圖：tvN、IG@soohyun_k216）
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