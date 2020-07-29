《Music Bank》闹出大乌龙 发文道歉「上周冠军应为 EXO-SC」
KPOP 2020年7月29日 星期三13:00 施乃琪
由於 KBS 2TV 的《Music Bank》计算错误，竟导致 EXO-SC 上周错失一座冠军奖杯。经过四天后，节目终於在昨晚发出声明将冠军头衔还给灿烈和世勋了！
《Music Bank》在昨晚（28 日）发出官方公告，表示上周五（24 日）在直播节目时，因统计错误导致播出不正确的排名结果，因此《Music Bank》 K-Chart 7 月第 4 周的第一名应该是 EXO-SC，而第二名则是 BLACKPINK。
《Music Bank》解释 K-Chart 由数位音源、播放次数、观众偏好、唱片销量等成绩决定，而这次的计算错误便发生在统计「播放次数」的过程中。《Music Bank》因此重新公布名次，并表示：「对喜爱《Music Bank》的观众和两组艺人造成困扰，我们要为此深深道歉，也会努力不再重蹈覆辙。」
如此一来，EXO-SC 发行正规一辑〈1 Billion Views〉后的第一座音乐奖杯便落在上周的《Music Bank》中，继横扫海内外排行榜后也征服了音乐节目，恭喜他们！
（照片或影片来源：KBS、SM Entertainment）
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