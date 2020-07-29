李宰旭收到炫彬应援咖啡车：90度弯腰鞠躬谢谢前辈！两人缘分竟是这样深
明星 2020年7月29日 星期三09:19 Rui
收到来自前辈炫彬所送的咖啡车，李宰旭难掩激动。
李宰旭更新个人IG，晒出了炫彬送的咖啡车礼物，并写道：「谢谢前辈。 」 照片里，衣著休闲的李宰旭站在咖啡车前拍下认证照，还双手放在腰间，朝著横幅上炫彬的头像恭敬地鞠躬表示感谢。
2018年刚出道的李宰旭当年参演的第一部电视剧就是炫彬主演的《阿尔罕布拉宫的回忆》，李宰旭在剧中饰演西班牙留学生Marco。
之后李宰旭在《请输入检索词WWW》饰演男配角、演员薛智焕，在剧里薛智焕的一句对白「我跟炫彬的经纪公司签约了！」更成为了一时佳话，皆因在现实中李宰旭真的凭藉精湛演技被炫彬赏识，邀请他签约同家公司，这下真的就成了同门师兄弟。
「图：李宰旭IG、《阿尔罕布拉宫的回忆》」
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留言/评论
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老板嘛, 不過自從被KAKAO M收購後目前還算不算不知道. 但他演出機會真的既多也不錯, 有很多發揮機會...角色挺討好, 當然他肯定有努力付出, 同期演員來說際遇算很好了...
50分前