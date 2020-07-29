「SSAK3不用的歌给我们一首！」金钟旼在线求歌竟然成功了，高耀太得到了这一首...

南韩现在最嚣张的怪物新人SSAK3将不用的歌曲送给了最长寿的混声团高耀太。
SSAK3的新曲《再次来到这海边》空降5大音乐榜的榜首，成为韩流2020年人气最高的歌曲，这首歌也是他们在多首备选曲目中精挑细选才选中的，最符合全团的气质。剩下的歌曲浪费了太可惜，於是高耀太的金钟民就通过YouTube隔空喊话，称：「SSAK3里有不用的歌曲，可以考虑给我们一首适合我们的。」没想到这件事情真的成功了。
高耀太再次更新YouTube，申智表示：「因为有好消息大家紧急集合。虽然我们没有直说，但金钟民通过YouTube间接想要歌曲的意思，SSAK3同意给我们一首他们不用的歌。」金钟民接著解释：「是那首节目中Rain说一听就是高耀太曲风的歌，真的太感谢了。」白佳也说：「这都要谢谢大家，真心感谢，我们会好好努力的。」
在那个以Hip-Hop组合风行的年代，以强烈电子舞曲风格的出道的高耀太给人们带来了耳目一新的感觉，这次要携SSAK3所送的《Oh My Summer》重磅回归的他们，势必要在歌坛掀起一股复古热潮。
「图：YouTube」
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