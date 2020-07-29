[有片]跟韩艺瑟一起健康减重吧！为期5日真实记录消失的1.4公斤！
明星 2020年7月29日 星期三09:50 Erin
演员韩艺瑟拍摄Vlog影片大方与大家分享她的减重经历，真实记录了她从第一天到第五天的三餐饮食，以及搭配的运动，磅秤上更真实反映出她从第一天的49.7公斤到第五天的48.3公斤！
韩艺瑟於日前透过Youtube频道发表了新影片，名为《我所拍摄的减重VLOG》，真实记录她五天的日常生活运动及饮食。韩艺瑟说自己一起床就会立刻换上运动服，并且空腹喝一杯咖啡，虽然有些人空腹喝咖啡会胃痛，但是她倒是没这问题。更立即站上体重计让大家看到她第一天的49.7公斤。
喝了咖啡之后，她也踏上滑步机运动。她也展示了自己早餐会用奇桠子加上麦片，再加上牛奶或优格以及她喜爱的水果，下午也有搭配点心下午茶，晚餐通常就会吃鸡胸肉沙拉搭配油醋酱，非常健康的菜单。中间也有一天韩艺瑟有外出的行程，她也拍摄自己在车上吃著三明治，晚餐更是生鱼片大餐。
不过依照这样的健康饮食搭配运动，韩艺瑟早已维持这样的习惯，不过第一天是49.7公斤，每天早上的体重都逐渐下降，到了第五天更是直接呈现48.3公斤的好成绩，让所有观众们一同认证她高效率的减重法。大家不妨一起来试试看！
照片：韩艺瑟影片截图
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