MAMAMOO 要有师妹了！RBW 将推新女团 Purple Kiss
KPOP 2020年7月28日 星期二11:47 施乃琪
旗下拥有 MAMAMOO、ONEUS、ONEWE⋯⋯等团的 RBW 时隔六年终於将再度推出女团，其中有超过一半都是曾参加过选秀的熟面孔！
RBW 今天（28 日）宣布：「本公司将推出时隔六年的女团 “Purple Kiss”。她们预定於今年下旬出道，已确定会有七位成员，最近已正式投入出道准备过程。」由於紫色是融合多种颜色而生的色彩，Purple Kiss 的团名结合代表七种性格的 “Purple” 和表达各种「爱」的 “Kiss”，表达想透过缤纷的音乐色彩向大众表达爱意的意思。
Purple Kiss 由 Ireh、 Swan、Yuki、罗高恩、朴志殷、Docy、Cae In 七人组成，前四位的个人预告也已在最近陆续公开，其中罗高恩和朴志殷都曾参加过《Produce 48》，Docy 和 Cae In 则分别参加过《MIXNINE》和《K-Pop Star》第一与第三季。
RBW 透露 Purple Kiss 是公司费了许多时间和心血筹备的团体，七人除了兼具出色的唱跳实力，在作词、作曲和编舞方面也都有颇有才华，有兴趣的话不妨继续关注！
（照片或影片来源：RBW）
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