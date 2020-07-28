MAMAMOO 要有師妹了！RBW 將推新女團 Purple Kiss
KPOP 2020年7月28日 星期二11:47 施乃琪
旗下擁有 MAMAMOO、ONEUS、ONEWE⋯⋯等團的 RBW 時隔六年終於將再度推出女團，其中有超過一半都是曾參加過選秀的熟面孔！
RBW 今天（28 日）宣布：「本公司將推出時隔六年的女團 “Purple Kiss”。她們預定於今年下旬出道，已確定會有七位成員，最近已正式投入出道準備過程。」由於紫色是融合多種顏色而生的色彩，Purple Kiss 的團名結合代表七種性格的 “Purple” 和表達各種「愛」的 “Kiss”，表達想透過繽紛的音樂色彩向大眾表達愛意的意思。
Purple Kiss 由 Ireh、 Swan、Yuki、羅高恩、朴志殷、Docy、Cae In 七人組成，前四位的個人預告也已在最近陸續公開，其中羅高恩和朴志殷都曾參加過《Produce 48》，Docy 和 Cae In 則分別參加過《MIXNINE》和《K-Pop Star》第一與第三季。
RBW 透露 Purple Kiss 是公司費了許多時間和心血籌備的團體，七人除了兼具出色的唱跳實力，在作詞、作曲和編舞方面也都有頗有才華，有興趣的話不妨繼續關注！
（照片或影片來源：RBW）
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