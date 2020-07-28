2020暑假超强卡司的最新韩剧简介一次看！还能欣赏到最快的中文字幕哦～

奇幻、犯罪、穿越、政治、爱情、家庭狗血、中年危机... ...各式各样的新剧题材等著你来发掘，以下这几部剧你都追起来了吗？
今年暑假已经过了一半，一定要好好地把强档韩剧追起来啊！小编整理了五部 on 档新剧，陪大家一起快乐渡过整个七、八月份。
而香港用户在【黄Viu煲剧平台】上，最快能够於韩国首播的4小时后，观看最完整的中文字幕，千万不要错过。
▼率先介绍给大家的，就是拥有众多实力派演员的《SF8》。这部剧被誉为韩版《黑镜》，同样脑洞全开，一共8集改编自不同小说的科幻短剧，以亲近的未来为背景，讲述透过科技发展，梦想成为完全社会的人类的故事。
《SF8》拥有了超强及多元化的演员阵容外，目前已全套上线，大家可以一次追完的喔！（主演：崔始源、U-ie、Hani、李沇熹、李东辉、金宝罗、李是英、河俊、李裕英、廉惠兰…等多位大咖演员）
▼再来是《Sky Castle》+《夫妻的世界》2.0！JTBC电视台再推出的强档新剧《优雅的朋友们》，充满悬疑又不失喜感的黑色幽默相当吸引人。（主演：刘俊相、宋玧妸）
「朋友的突然死亡，妻子却成为了嫌疑犯，平静的日子里产生了裂痕。」 以杀人案为契机所展开的悬疑故事，主要围绕一班40代，活於上流社会的有钱人，安宫哲(刘俊相)的一位朋友死亡后，妻子南静海(宋玧妸)变成了嫌疑犯。其后这群相识20年，一直生活於平静的夫妻们发生了巨变，展开一场豪门争吵。
▼第三部新剧是《模范刑警》，以现实的刑警世界为背景，描述追踪真相的人们和试图隐藏真相的人们两派势力的对决。 孙贤周饰演「姜道昌」—拥有强力组特有坚强和义气当差18年的刑警；张胜祖饰演「吴志赫」—因幼年的伤痛，不愿与他人分享感情而过著9年枯燥生活的强力组杰出刑警。
▼「尹施允」再度挑战超越自我的新作《Train》，尹施允饰演的重案组组长为了解开连续杀人案的真相，穿梭於两个平行世界，在另一世界则是代替父亲赎罪而逃亡的罪犯。景收真则饰演坦率的检察官，还有过於理性和不擅流露感情的重案组刑警。
▼最后一部是政治讽刺喜剧《出师表》，由「世界最美面孔」NANA 搭档「超帅杀人魔」朴成勋，两个人都突破自我的选择了过往没有尝试过的角色，讲述1年合同制的区议员和被降职的精英事务官，携手惩戒不良作风政治人物的痛快喜剧。
看完是不是特别心动呢？选喜欢的题材一次追下去吧！
（图：黄Viu煲剧平台／官方海报）
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