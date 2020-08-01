被资本主义力量操控的韩善伙＆韩胜宇姐弟！韩网民：代入我和我弟的脸，太可怕了XD

前爱豆姐姐韩善伙带著现役爱豆弟弟韩胜宇拍摄了时尚写真，这也是两人出道以来首次姐弟合体营业。
公开的时尚大片里，韩胜宇一直依偎著韩善伙，有种姐姐一直在保护弟弟的温馨感。 姐弟俩都露出温暖放松的笑容，能感受到拍摄当时现场的愉悦感。
之后的采访中，韩善伙表示：「看到站在舞台上的胜宇，我甚至会怀疑他是不是我认识的孩子，虽然很满足很欣慰，但是偶尔还是觉得很心疼。 」韩胜宇也表示：「我眼中的姐姐和韩善伙的样子有些不同，她工作的时候真的很帅很专业，在家时又是最会和妈妈聊天的那一个，总是让家人感到快乐，我最喜欢那样的姐姐。 」
别看姐弟俩的写真这么有趣，实际上现实是这样的！姐姐要从第三人口中知道弟弟要回归的消息。听到妈妈总是反复听一首歌，被妈妈告知「这是你弟的歌」。是什么让姐弟俩如此亲密出镜，甚至还脸贴脸近距离接触？？那一定是资本主义金钱的力量，哈哈哈哈~
其实，私下里姐姐还是很喜欢缠著弟弟的，连走路也要挽著胳膊！看过写真的网民们纷纷留言：「代入我和我弟，这个贴脸照，我真的不行」、「果然资本主义的力量不可忽视」、「作为姐姐的我完全不想碰我弟的脸」等。
此外，韩善伙最近在热播剧《便利店新星》中扮演了刘延珠一角，而韩胜宇正在进行SOLO专辑最后的准备工作。
「图：《1ST LOOK》」
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