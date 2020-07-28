出道4年后...BLACKPINK确定在10月2日发行首张正规专辑！YG：「集中攻略全球市场，与环球音乐全球计画也在进行中」
KPOP 2020年7月28日 星期二10:32 Yuan
今年6月，BLACKPINK先公开主打歌《How You Like That》掀起一阵旋风，更刷新了许多纪录。
日前，YG娱乐才公开新曲预告海报（BLACKPINK NEW SINGLE TEASER POSTER），海报上写著「August,2020」，留下的问号引发了大家的好奇心，她们会和哪位艺人合作，也备受关注。（稍早有媒体报导参与Feat.的艺人正是Selena Gomez）
今日（28日），YG娱乐公开BLACKPINK正规专辑的发行海报，海报中黑色背景和粉红色皇冠吸引了大家的视线。当中更透露了「THE ALBUM」专辑名和「2020.10.02」发行的日期。
YG相关人士透露：「2020年BLACKPINK将以有系统而彻底的计画，实践集中攻略全球市场。为了BLACKPINK更大的飞跃，与世界最大音乐集团环球音乐一起进行的全球计画也在正在有条不紊地进行中。」
（图：YG、IG@blackpinkofficial）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻