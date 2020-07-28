2020暑假超強卡司的最新韓劇簡介一次看！還能欣賞到最快的中文字幕哦～

奇幻、犯罪、穿越、政治、愛情、家庭狗血、中年危機... ...各式各樣的新劇題材等著你來發掘，以下這幾部劇你都追起來了嗎？
今年暑假已經過了一半，一定要好好地把強檔韓劇追起來啊！小編整理了五部 on 檔新劇，陪大家一起快樂渡過整個七、八月份。
而香港用戶在【黃Viu煲劇平台】上，最快能夠於韓國首播的4小時後，觀看最完整的中文字幕，千萬不要錯過。
▼率先介紹給大家的，就是擁有眾多實力派演員的《SF8》。這部劇被譽為韓版《黑鏡》，同樣腦洞全開，一共8集改編自不同小說的科幻短劇，以親近的未來為背景，講述透過科技發展，夢想成為完全社會的人類的故事。
《SF8》擁有了超強及多元化的演員陣容外，目前已全套上線，大家可以一次追完的喔！（主演：崔始源、U-ie、Hani、李沇熹、李東輝、金寶羅、李是英、河俊、李裕英、廉惠蘭…等多位大咖演員）
▼再來是《Sky Castle》+《夫妻的世界》2.0！JTBC電視台再推出的強檔新劇《優雅的朋友們》，充滿懸疑又不失喜感的黑色幽默相當吸引人。（主演：劉俊相、宋玧妸）
「朋友的突然死亡，妻子卻成為了嫌疑犯，平靜的日子裡產生了裂痕。」 以殺人案為契機所展開的懸疑故事，主要圍繞一班40代，活於上流社會的有錢人，安宮哲(劉俊相)的一位朋友死亡後，妻子南靜海(宋玧妸)變成了嫌疑犯。其後這群相識20年，一直生活於平靜的夫妻們發生了巨變，展開一場豪門爭吵。
▼第三部新劇是《模範刑警》，以現實的刑警世界為背景，描述追蹤真相的人們和試圖隱藏真相的人們兩派勢力的對決。 孫賢周飾演「姜道昌」—擁有強力組特有堅強和義氣當差18年的刑警；張勝祖飾演「吳志赫」—因幼年的傷痛，不願與他人分享感情而過著9年枯燥生活的強力組傑出刑警。
▼「尹施允」再度挑戰超越自我的新作《Train》，尹施允飾演的重案組組長為了解開連續殺人案的真相，穿梭於兩個平行世界，在另一世界則是代替父親贖罪而逃亡的罪犯。景收真則飾演坦率的檢察官，還有過於理性和不擅流露感情的重案組刑警。
▼最後一部是政治諷刺喜劇《出師表》，由「世界最美面孔」NANA 搭檔「超帥殺人魔」朴成勳，兩個人都突破自我的選擇了過往沒有嘗試過的角色，講述1年合同制的區議員和被降職的精英事務官，攜手懲戒不良作風政治人物的痛快喜劇。
看完是不是特別心動呢？選喜歡的題材一次追下去吧！
（圖：黃Viu煲劇平台／官方海報）
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