JTBC新综艺将《夫妻的世界》X《SKY Castle》混编！金珠英给池善雨出招：请吕多景入户

安英美和YouTuber演得超像的，台词也绝妙！
JTBC新综艺《只有体裁是喜剧》是将喜剧和网漫、电视剧、综艺和音乐等体裁相结合的节目。在第三集中，安英美扮演《夫妻的世界》池善雨，和扮演《SKY Castle》金珠英的YouTube配音博主金宝敏演对手戏。
安英美和金宝敏都灵活再现了两位角色的特点，比如呼吸声、声调抑扬、手部动作等。改编得很精妙，将两部剧的经典台词和故事情节完美融合。原本是老师身份的金珠英被改编为律师，为池善雨夺回丈夫转移的财产而打官司。
建议先看影片，再看台词翻译：
—非常遗憾，丈夫的帐户里一文不剩。
—那现在该怎么办?
—把多景带到家里吧，这样艺瑞才能进首尔医大。
—您好像有点弄错了?
—要将表现活跃的孩子放在身边才更好除掉。
—这是什么狗屁话? 不要刺激我。
—您要完全相信我的话。
—律师您现在是让我亲自跟踪吗?
—您能承受得了吗? 两人的隐秘对话、黄色照片和影片、甚至亲眼目睹丈夫和其他女人肌肤之亲的悲剧，您全都能承受吗，夫人?
—我先考虑一下。
—离婚随之而来的抚养权官司以及财产划分，您都能承受吗，不管什么悲剧都能承受吗，夫人?
—我的儿子、我的家、我的人生，不管怎么都绝不能有一丝损失。 只有李泰伍那小子会从我人生中完全剔除。
图：JTBC
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