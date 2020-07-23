JTBC新綜藝將《夫妻的世界》X《SKY Castle》混編！金珠英給池善雨出招：請呂多景入戶

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安英美和YouTuber演得超像的，台詞也絕妙！

JTBC新綜藝《只有體裁是喜劇》是將喜劇和網漫、電視劇、綜藝和音樂等體裁相結合的節目。在第三集中，安英美扮演《夫妻的世界》池善雨，和扮演《SKY Castle》金珠英的YouTube配音博主金寶敏演對手戲。



安英美和金寶敏都靈活再現了兩位角色的特點，比如呼吸聲、聲調抑揚、手部動作等。改編得很精妙，將兩部劇的經典台詞和故事情節完美融合。原本是老師身份的金珠英被改編為律師，為池善雨奪回丈夫轉移的財產而打官司。



建議先看影片，再看台詞翻譯：

—非常遺憾，丈夫的帳戶裡一文不剩。

—那現在該怎麼辦?

—把多景帶到家裡吧，這樣藝瑞才能進首爾醫大。

—您好像有點弄錯了?

—要將表現活躍的孩子放在身邊才更好除掉。

—這是什麼狗屁話? 不要刺激我。

—您要完全相信我的話。



—律師您現在是讓我親自跟蹤嗎?

—您能承受得了嗎? 兩人的隱秘對話、黃色照片和影片、甚至親眼目睹丈夫和其他女人肌膚之親的悲劇，您全都能承受嗎，夫人?

—我先考慮一下。

—離婚隨之而來的撫養權官司以及財產劃分，您都能承受嗎，不管什麼悲劇都能承受嗎，夫人?

—我的兒子、我的家、我的人生，不管怎麼都絕不能有一絲損失。 只有李泰伍那小子會從我人生中完全剔除。



圖：JTBC

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