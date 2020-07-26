【专访】Golden Child之后有小分队的计划吗？对於公司前辈INFINITE中最崇拜哪位呢？

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当中更会了解他们一些生活小习惯，喜欢什么味道的香水，快来了解一下Golden Child吧！

Ｑ：日前推出了第四张迷你专辑《Take A Leap》回归，而主打歌就是《ONE (Lucid Dream)》，在舞蹈排练期间有什么难忘的事吗？

Ａ：这次新歌《ONE (Lucid Dream)》的舞蹈跟我们其他歌曲的舞蹈比起来是最难的，所以不断练习的同时都培养了大家的体力，这是最深刻的。

Ｑ：下张新专辑会否收录成员的自作曲？平时创作是如何找出灵感？

Ａ：歌曲一般都是公司决定或制作的，而作词主要是担当RAPPER的长埈和TAG负责的。

Ｑ：来著会有小分队的活动计划？

Ａ：我们在演唱会上也有做过Solo或Unit的舞台，下次如果能试一下新的小分队组合应该也会很不错呢！



Ｑ：之后有会新的团综计划呢？或者有什么想出演的综艺节目呢？为什么？

Ａ：目前还没有出演哪个节目的计划，不过我们都希望可以拍摄能展示团体真实模样的真人实境骚节目。

Ｑ：对於公司前辈INFINITE中，成员最崇拜哪位哥哥呢？（大烈需排除哥哥成烈）要解释为什么会选这位哥哥呢？

Ａ：我们最尊敬的前辈是东雨前辈，因为他在舞台上不论表情、舞蹈、歌唱都十分出色，所以我们选东雨前辈。

Ｑ：日常生活中，希望其他成员可以改善的小习惯？如果交换身分的话，想成为哪位成员，为什么呢？

Ａ：虽然不是些什么坏习惯，但宰铉漱口的时候都会很大声，希望他能改掉。至於交换身分，想成为的是长埈！他很有才气又非常有Sense，想向他学习一下。



Ｑ：身为爱豆，在美妆上要用的产品都少不了吧～请问一下成员都有用香水吗，什么味道是最常用或者比较喜欢的？

Ａ：成员们虽然都有用香水，但主要是长埈和胜民最常用。成员们如果用香水的话通常会用香味比较浓的。

Ｑ：成员中，谁是大胃王，最厉害的哪次份量是多少？谁又是撒娇王呢？

Ａ：周灿是最能吃的，他还未吃完手上的食物就已经在想下一个要吃什么了，看著这样的周灿就觉得他真的很会吃。我们好像没有特别会撒娇的成员呢哈哈哈哈哈

Ｑ：你们的「Goldenness」（官方歌迷名称）主要是女性居多，对於男粉丝，有什么想对他们说，或者有什么想跟「Goldenness」说呢？

Ａ：男「Goldenness」们～日后就拜托你们了！多为我们Golden Child大大力应援啦～（笑）最后想跟各位Golden Child说，希望疫情的情况快点好转，之后可以笑著跟大家常常见面，谢谢大家！

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