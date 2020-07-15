《汉摩拉比小姐》的CP啊！金明洙为正在拍摄新剧《DoDoSoSoLaLaSo》的高雅罗送上咖啡车：「为奴那应援」

《汉摩拉比小姐》的CP啊！金明洙为正在拍摄新剧《DoDoSoSoLaLaSo》的高雅罗送上咖啡车：「为奴那应援」

韩剧   2020年7月15日   星期三15:52   Yuan  

今日（15日），金明洙（L）为正在拍摄新剧《DoDoSoSoLaLaSo》的高雅罗送上了应援咖啡车。

咖啡车上的横幅写著：「为积极乐观的icon雅罗奴那应援，金明洙。」旁边的看板：「《DoDoSoSoLaLaSo》加油！」

高雅罗也在IG上传了认证照，并写下：「#明洙呀谢谢#充满力量#义气#感谢#咖啡车#汉摩拉比小姐#友情#DoDoSoSoLaLaSo#拍摄场。」两人在2018年曾一起合作《汉摩拉比小姐》，到现在还是还是保持著友情。

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高雅罗与李宰旭主演的KBS《DoDoSoSoLaLaSo》讲述了跌入人生谷底的钢琴家「具拉拉」和神秘的打工仔「鲜于俊」相遇后，带著各自伤痛聚集在乡下钢琴学院的浪漫爱情故事。而金明洙日前传出有望和权娜拉合作《新暗行御史》，大家可期待一下他们的新作品啦！

（图：IG@coffee_pong、IG@ara_go_0211、KBS、A-man project、Management 2Sang、JTBC）

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