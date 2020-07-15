《漢摩拉比小姐》的CP啊！金明洙為正在拍攝新劇《DoDoSoSoLaLaSo》的高雅羅送上咖啡車：「為奴那應援」
韓劇 2020年7月15日 星期三15:52 Yuan
今日（15日），金明洙（L）為正在拍攝新劇《DoDoSoSoLaLaSo》的高雅羅送上了應援咖啡車。
咖啡車上的橫幅寫著：「為積極樂觀的icon雅羅奴那應援，金明洙。」旁邊的看板：「《DoDoSoSoLaLaSo》加油！」
高雅羅也在IG上傳了認證照，並寫下：「#明洙呀謝謝#充滿力量#義氣#感謝#咖啡車#漢摩拉比小姐#友情#DoDoSoSoLaLaSo#拍攝場。」兩人在2018年曾一起合作《漢摩拉比小姐》，到現在還是還是保持著友情。
高雅羅與李宰旭主演的KBS《DoDoSoSoLaLaSo》講述了跌入人生谷底的鋼琴家「具拉拉」和神秘的打工仔「鮮于俊」相遇後，帶著各自傷痛聚集在鄉下鋼琴學院的浪漫愛情故事。而金明洙日前傳出有望和權娜拉合作《新暗行御史》，大家可期待一下他們的新作品啦！
（圖：IG@coffee_pong、IG@ara_go_0211、KBS、A-man project、Management 2Sang、JTBC）
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