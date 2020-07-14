[好片推荐]《尸速列车2：感染半岛》最恐怖的不是丧尸而是人心

继丧尸片经典电影《尸速列车》(《尸杀列车》)之后，众所期待的《尸速列车2：感染半岛》(《尸杀半岛》)终於即将在7月15日正式上映，不过这一集的重点不再重复说明丧尸的习性，丧尸传播的方式等等，而比这些丧尸大军更恐怖的，其实是人心。
《尸速列车2：感染半岛》描述第一集《尸速列车》4年后的故事，其实故事一开始就先描述事件刚结束后，一位军人大尉政锡（姜栋元饰）带著家人一同前往搭乘难民船的过程。4年后他鼓起勇气重新踏上这块被丧尸占领的土地，发现比丧尸更可怕的，其实是在半岛上苦等不到救援而开始争夺物资的人心。
从演员与导演们在之前的访谈中已提到，《尸速列车2：感染半岛》中的丧尸将呈现更惊人的速度并且数量更多，对於声音与光线更加敏感，当他们团团围上来或是集体追逐的时候，的确会令观众跟著紧张起来。剧中也大量出现车辆飞车追逐的镜头，主角们在煞车的收放以及甩尾技巧上堪称高手，一度会以为自己在看《玩命关头》系列，想跟著一起踩油门加速。
姜栋元接续《尸速列车》的孔刘演出男主角，坦言压力不小，不过相较於第一集，姜栋元这次并没有太多台词，直接用身体与眼神演出。但他身为韩国四大公共财之一的完美侧颜，即使满脸血痕或是穿著落魄，姜栋元却也一样是一尊眼神锐利的走雕，加上军人身分的人设，有著不一般的勇气以及神准枪法，的确非常帅气。剧情最后他抱起小女孩奋力向前奔跑的镜头，与第一集中孔刘抱著秀安的样子如出一辙。
《尸速列车2：感染半岛》剧情更是从一开始就下猛药，洋葱先来一波，继续呼应到片尾，同样的情景下姜栋元是否会做出不一样的选择？与丧尸共存在半岛上的人类，不懂团结竟然还自成军团压制其他善良民众，就连军团中都还分裂派系，所以说这一集当中丧尸们只是配角，可怕的是自相残杀的人类。
《尸速列车2：感染半岛》将於7月15日於台湾、香港、韩国同步上映，片中也出现多元语言，包含广东话与英文等，感觉多了分国际化的感觉，本片也正式受邀参与坎城影展，目前版权也已贩售到185个国家，将延续延尚昊导演的丧尸经典。
照片/影片：车库娱乐
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