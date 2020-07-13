《认识的哥哥》排球女王金软景辗压全成员，希澈怒吼：是不是太高估我们了？
综艺 2020年7月13日 星期一13:03 MiJimin
【最新预告】韩国的「排球女王」金软景来啦～，很期待她跟前篮球选手徐章焄站在一起时的模样，看完预告快要被笑死了！XDDD
JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》的最新嘉宾是排球明星金软景，上过各大综艺的她，艺能感也是相当的好，一登场就让成员们相当惊讶！
▼预告：
一开始就展现犀利口才，提问：后辈失误感觉会帅气的鼓励对方！？回答却是：不会鼓励，会骂他们，相当直接坦白！
之后与成员们的颠球对决，一边说大家是傻瓜，一边轻松的达成目标，完全不把认哥成员们放在眼里。XD
在第二堂课更是跳舞唱歌样样来，不过出题的模样也是让大家吓了一跳，更精彩的是，她将会以一对七的模式，与认哥成员们对决，希澈怒吼：是不是太高估我们了！？看来市场硬战，但成员们也越打越好，究竟胜利的女神会对谁微笑呢？
这一集节目将在本周六的晚间九点播出。
（图：爱奇艺／JTBC Entertainment）
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