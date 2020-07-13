[有片]《我家的熊孩子》恋爱大师金希澈名言：「告白没有一次被拒绝过！外表根本不重要〜」
综艺 2020年7月13日 星期一13:18 Erin
金希澈在节目中大展自信说：「告白没有一次被拒绝过。」不知道他是否有什么恋爱秘诀可以传授？让他面前两位听众听得一愣一愣的。
7月12日播出的《我家的熊孩子》请来了Super Junior金希澈来谈谈他的恋爱秘诀，他更提到谈恋爱的时候最重要的，就是对自己的自信感。金希澈对於浩哲在21岁之后就没谈过恋爱，他说：「如果想要好好谈恋爱的话，就必须拥有自信感，而且还要偶尔送上问候，不用欲擒故纵推拉，而是直球告白，展现自己的自信。」金希澈分享自己的恋爱观。
而浩哲说：「但是只要看到希澈哥这样的帅脸，不管怎么样都会先答应再说吧！」而此时希澈又回应他：「即使我长得跟你一样，我依旧因为我的个性而很有自信，绝对不会被拒绝的。」在场其他人都怀疑真的是如此吗，露出相当惊讶的表情。
浩哲不死心地接著说：「那希澈哥就这样来增重到130公斤如何，不需要回答假设性的问题了。」令金希澈表情突然惊慌了起来，浩哲还继续问：「那如果告白被拒绝了会怎么样呢？」引发全场大笑。
照片: 影片截图
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