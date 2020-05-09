2016年出了好多好剧！从《Signal》、《太后》、《又，吴海英》、《云画》到《鬼怪》等等，你追过哪些呢？

最近，有韩国网友分享：如果韩剧粉丝在2016年一定超级忙，因为有超多收视高、话题高的作品都是这年推出的，就一起来看看吧！
＊《Signal 信号》：李帝勋、金惠秀、赵震雄主演
讲述现在的刑警朴海英和过去的刑警李材韩通过老式对讲机，穿越时空进行连接，并在过程中破获了一些长期未结案件的故事。因为最后一集留下了伏笔，不少观众也都期待有续集，但年初制片公司透露：「因演员工作行程尚原因，原计划的开机时间将推迟。」但...好剧值得大家期待啊！
＊《太阳的后裔》：宋慧乔、宋仲基、金智媛、晋久主演
讲述军人与医生两人转返於国外来回相爱的故事，当年播出时AGB（尼尔森）还创全国38.8%、首都圈41.6%的超级高收视。
＊《又，吴海英》：文晸赫（Eric）、徐玄振、全慧彬主演
讲述的是因为同名同姓的「人生赢家」吴海英而备受困扰的女人吴海英），与能预知未来的男人朴道京之间的恋情，因名字而生的麻烦加上预知未来的超能力神秘元素。因为独特的题材，也受到了不少观众的喜爱。
＊《Doctors》：朴信惠、金来沅、尹均相、李圣经主演
讲述她生活跌至谷底，差点进入监狱后发愤图强成为女医生的故事。这部提到亲情、友情、爱情的部分，不少观众也表示是一部给人很温暖、疗愈的剧。
＊《云画的月光》：朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延主演
以19世纪的朝鲜为背景，讲述朝鲜第23代君主纯祖的长子孝明世子和女扮男装的爱情问题谘询专家洪乐温的宫中罗曼史，这部也是近年来讨论度很高的古装剧之一啊！（朴宝剑、金裕贞目前都在拍摄新剧，期待期待！）
＊《浪漫医生金师傅》：韩石圭、柳演锡、徐玄振主演
讲述想要赢过任何人的男医生姜东柱和想要获得认可的女医生尹书静，遇到怪才医生金师傅后，领悟到真正的人生价值的故事。而韩石圭也拿到了当年的大赏，今年也拍摄了第二部， 话题、收视都一样高！
＊《孤单又灿烂的神－鬼怪》： 孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜、陆星材主演
讲述想要结束不朽生命的鬼怪与失忆的阴间使者以及自称是「鬼怪新娘」少女的奇妙同居生活故事。在当年真的引发了一股「鬼怪」热潮，同款场景、剧照、围巾、玩偶等等，相信不少人都有跟上吧？
另外，还有虽然收视没那么亮眼，但讨论度也是很高的《月之恋人－步步惊心：丽》、《举重妖精金福珠》等，这一年真的出了不少好剧，大家就分享一下...自己看过那些啦！
（图：各剧剧照）
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