《末日愚者》预告片看不到刘亚仁！首波预告片公开：安恩真、金康勋、金允慧表现抢眼

N台最新作品《末日愚者》公开首波预告，以安恩真为主所展开的剧情，而之前大家所关心的男主角刘亚仁，看来因为备受争议而完全没有出现在本次的预告中。

《末日愚者》描述地球与小行星即将相撞的倒数200天，眼前混乱成一团的末日世界，即使如此也想共度到最后一刻，只为今日而活的人们的故事。今日公开的首篇预告中，正在与朋友们踢足球，度过平凡日常的熊川市市民，突然听见灾难警报大作，开始四处窜逃。随著即将向地球撞上来的小行星，未能撤离到安全地带的人们，生活一夜之间变调。



每日走上街头的示威团体，以及逃狱的犯罪者们，甚至还有冒充军人威胁善良市民的组织，韩国社会一下子陷入混乱的样子，令人好奇。可能没有机会长大成人的孩子们，也成了犯罪者的目标，在末日之前停止上课的中学老师世景（安恩真饰）以及熊川市的大人们，将如何守护下一代？



其中还有一位短发女军官，也是近来在电影《尸咒》中有著精湛演出的金允慧，她饰演面对乱象仍努力维持社会秩序与安全的战斗勤务支援大队中队长「仁雅」一角。「今天也好，明天也好，一起走向尽头」人们依照这样的理念度过倒数计时200日，面临即将毁灭的世界，人们又该过著什么样的生活？



《末日愚者》制作团队也表示，因刘亚仁卷入社会争议事件的时机点，并非拍摄中途，而是拍摄已完成后才爆发，作为剧中主要角色，刘亚仁的登场是无可避免的。在尽可能不损害作品走向，导演、作家与制作团队都花费相当多时间讨论，重新进行编辑与后制作业。不过虽是主要角色，但似乎也可说是特别演出，剧情发展仍以安恩真引领，因此预告片的剪辑也以安恩真为主。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻