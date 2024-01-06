【有雷】《死期将至》大结局心得：优秀的防自杀教育宣传片

《死期将至》昨日公开第二部包括大结局，小编立即一口气看完！剧情层层堆叠、越到后边越精彩，已提前决定排进年度十佳~
换位
怡在一直不懂死亡为何说他有罪，直到附到更多人身上以不同视角观察和思考整件事，才意识到一直只顾自己没有考量别人，只盯著未能得到的东西，而忽略早已拥有一些人求之不得的东西。 包括一开始那位他认为带来霉运的大叔，在怡在有机会改变命运时仍然因为只顾自己而做出同样选择，可以说亲手断送了从头改变命运的机会。
母亲的心愿
最令人泪目的当数附身到母亲，怡在第一次了解到母亲的记忆和感受，在死了12次之后痛彻心扉地体会到给至亲之人造成的巨大伤痛，自认确实是应当受罚之人。 这是他第一次不再求死，而是抱著赎罪的心照顾母亲身体直到寿终;也是他第一次对死亡认输，反而在死亡设下的游戏中战胜死亡。
机会
怡在以母亲的身份活过更长时光，临终前的感悟令人感触极深：生活有时好有时坏，但活著本身即代表还有机会，只有活下去，才能将眼前的巨大痛苦变成人生的一小部份。
用完最后一次重生后，怡在终於醒悟「作为自己而活」是多么难能可贵，可惜他早已在32年前亲手结束一切可能。 剧中的怡在如此幸运，神最终将他送回那个决定性的时间点，但现实中的结束却没有反悔机会。 如果某天某个心灰意冷的人通过《死期将至》体会到身边人的感受、从而做出不同选择，那么这部剧真的称得上功德无量啊~
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