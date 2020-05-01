真人秀综艺拍摄现场原来是这样的！明星们真的不会尴尬吗XD

韩国真人秀综艺节目层出不穷，台上充满神秘气息的明星们在节目中大展意想不到的生活面貌，瞬间就拉近了与观众的距离，也让大家觉得「其实明星也是人」。
而真人秀到底是怎么拍摄的呢? 《超人回来了》中其实能够了解到一二，摄影师们全方位入住嘉宾的家里，还在衣柜、房间里装上摄影机，以捕捉孩子们的点滴，虽然不知道具体有几架，但猜想一下应该也不少。最近韩网上爆出了真人秀片场照，没想到每个节目竟然有那么多工作人员，明星们完全处在了「包围」中。
《Heart Signal》吃饭场景
一眼望去至少有十多名摄影师和工作人员，很想问嘉宾们真的可以在这么多双眼睛的注视下吃饭吗?
《请给一顿饭Show》
《我们结婚了》室内拍摄
《我们结婚了》室外拍摄
《Healing Camp》
走心灵鸡汤路线的访谈类节目也有这么多工作人员在场，嘉宾是如何做到情绪崩溃时不尴尬的??
《欢迎，第一次来韩国吧》
狭窄的地铁空间，不到2米的对面坐著一群举著摄像机的人，太窒息了~
《Running Man》开机现场
《两天一夜》开机现场
《无限挑战》刘在锡视角
「图：PANN」
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