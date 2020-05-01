真人秀综艺拍摄现场原来是这样的！明星们真的不会尴尬吗XD

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韩国真人秀综艺节目层出不穷，台上充满神秘气息的明星们在节目中大展意想不到的生活面貌，瞬间就拉近了与观众的距离，也让大家觉得「其实明星也是人」。

而真人秀到底是怎么拍摄的呢? 《超人回来了》中其实能够了解到一二，摄影师们全方位入住嘉宾的家里，还在衣柜、房间里装上摄影机，以捕捉孩子们的点滴，虽然不知道具体有几架，但猜想一下应该也不少。最近韩网上爆出了真人秀片场照，没想到每个节目竟然有那么多工作人员，明星们完全处在了「包围」中。

《Heart Signal》吃饭场景

一眼望去至少有十多名摄影师和工作人员，很想问嘉宾们真的可以在这么多双眼睛的注视下吃饭吗?



《请给一顿饭Show》

能给艺人开门并请入家中吃饭的素人嘉宾也是很有胆量啊。



《我们结婚了》室内拍摄

佑荣&世荣CP，在这么多人的注视下谈恋爱，真的是太难了！



《我们结婚了》室外拍摄

陆星材&JOY，除了摄影师还有路人，好多双眼睛啊！



《Healing Camp》

走心灵鸡汤路线的访谈类节目也有这么多工作人员在场，嘉宾是如何做到情绪崩溃时不尴尬的??



《欢迎，第一次来韩国吧》

狭窄的地铁空间，不到2米的对面坐著一群举著摄像机的人，太窒息了~



《Running Man》开机现场

一看场面就够大，比成员多出数倍的工作人员。



《两天一夜》开机现场

综艺人真心不好当~



《无限挑战》刘在锡视角

刘大神啊，有没有一种一个人掌控全场的感觉?



「图：PANN」

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