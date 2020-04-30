【本周韩剧完结资讯】《365》《一半》周二完结《Memorist》《快过来》今晚大结局！

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喜欢一次追的读者们有福啦～！这礼拜光是韩剧就有四部完结了，大家有追到最后吗？正在追的朋友也请留言分享一下观后感吧！（《365：逆转命运的1年》、《一半的一半》、《Memorist》（超能警探）、《快过来》）

这四部韩剧都是在本周完结和即将在今晚大结局的作品，不同题材和主演组合，虽然收视率都没有相当亮眼，却都有一众忠实剧迷，若喜欢演员或者题材类型的话，追下去一就是不吃亏的。

小编就简单再列出主演名单和剧情简介，让大家参考一下吧！

▼MBC《365：逆转命运的1年》李浚赫、南志铉、金志秀主演。



【简介】改编自干胡桃於2004年出版的推理小说《Repeat》，讲述刑警和网漫作家共10个人得到了回到过去的机会，在穿越时空回到一年前之后，陷入前所未料的命运的奇幻悬疑惊悚故事，目前网友们非常期待能有第二季。



▼tvN《一半的一半》丁海寅、蔡秀彬、李荷娜、金成圭主演。



【简介】讲述人工智慧程式设计师和古典乐录音师的爱情故事，描述独自一人该如何去爱、克服困难的故事，古典乐与氛围真的特别疗愈人心。



▼tvN《Memorist》（超能警探）俞承豪、李世荣、赵成夏主演。



简介：讲述拥有超能力的刑警与精英犯罪心理分析高阶总警，追踪神秘的连环杀人魔的侦查故事，动作戏与悬疑氛围相当引人入胜，两位童星出身的主角互飙演技也很有看点。



▼KBS《快过来》金明洙、辛睿恩、徐志焄主演。



简介：改编自同名网路漫画，讲述能变成人类的猫咪，和主人展开微妙心动的爱情故事，虽然收视率创下新低，但主演们的高颜值跟奇幻可爱的氛围，用爱还是可以追看看的，金明洙在剧里真的是太可爱而且非常萌～。



（图：官方剧照／黄Viu煲剧平台）

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