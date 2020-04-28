「购买毒品+指使翻供」？！梁铉锡＆B.I被以起诉意见送交检方

昨日，男团iKON成员B.I和YG娱乐前代表梁铉锡分别因为「购买毒品」和「威胁公益举报人试图摆平事件」的嫌疑，接受警方调查完毕后，被以起诉意见送交给检方。
B.I被怀疑於2016年4月至5月间通过熟人即本案公益举报人A某购买大麻和LSD，并使用了其中一部份。 B.I在接受调查时承认通过A某购买毒品并吸食大麻，但否认LSD相关嫌疑。
梁铉锡被怀疑於2016年8月A某因吸毒嫌疑被捕、接受警方调查期间透露B.I购买毒品之后，对A某进行怀柔和威胁，让她推翻陈述。 同时，因为A某翻供从结果上阻止了警方进一步调查B.I，警方也认为梁铉锡存在「教唆犯人逃避」的嫌疑。
梁铉锡在接受警方调查时坚持否认嫌疑，但警方综合考虑到A某在多次对峙调查中陈述一致，以及A某听到B.I相关内容时相关人士的陈述等间接证据，判断梁铉锡存在嫌疑。
此外，A某被梁铉锡叫去YG公司大楼时拍摄的照片经过数字监识，拍摄时间和地点均与A某陈述一致，也成为警方做出上述判断的有力证据。
A某在去年6月向国民权益委员会举报梁铉锡，京畿南部地方警察厅受理之后从去年11月开始对梁铉锡和B.I进行了多次调查，并於27日结束调查交给检方。
（图源：KSD）
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