BABYMONSTER新歌被嘲「太老气」？！出道曲MV反响欠佳，YG员工透露败笔就是梁铉锡：「全公司都认为只要他别碰就好了」

备受瞩目的YG新女团BABYMONSTER今日终於正式亮相，出道曲MV快速冲破千万观看！但韩网评价远不及师姐团BLACKPINK，认为MV老土、成员不够亮眼，更有内部员工爆料最大败笔就是梁铉锡。

BABYMONSTER今日零点发布出道歌曲《BATTER UP》及MV，截至中午已在YouTube突破1000万次播放。 不知大家听过、看过之后感觉如何？



韩网友在theqoo纷纷表达个人看法，目前800多则留言几乎全部是负面：「歌曲、妆容、MV全都很老土」、「没有让人眼前一亮的成员」、「真神奇，像很久以前的歌」、「以为回到2013年」、「感性还停留在2NE1年代」、「陈旧无新意，还如不中小企业」、「成员们的能力值很好，但其他一切都糟糕」、「 BLACKPINK山寨版」、「像是没花太多钱的BLACKPINK」、「只听歌的话很像TREASURE《BONA BONA》」、「没有Teddy真的差太多」、「YG没有变，只是过时了」、「这也太YG，明明是新人却毫无新鲜感」。

只有极少数评价较为正面：「我觉得不错，希望live也优秀」、「至少讨论度很高」。



也许因为太失望，甚至有人在上班族匿名论坛发帖询问：「是因为梁铉锡离开吗？BABYMONSTER的影像真的非常老土... 没有视觉总监吗？真的是那个YG没错吗？」引来YG多名员工吐槽：「原本就没有视觉总监，都是梁铉锡做的。 BLACKPINK是Teddy负责，BABYMONTER是梁铉锡负责。 这就是制作者的能力。 真的，所有职员都认为只要那位别碰就好了。 」再次令网友感慨Teddy对YG的重要性，甚至犀利指出梁铉锡这些年的成功皆是拜徐太志Teddy两位贵人所赐，其本人的实力水准如今暴露无遗。

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