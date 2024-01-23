YG梁铉锡今年还要再推新团？网：签了BLACKPINK团体约却无动静，新人女团BABYMONSTER也是要推不推的

今天各大韩媒报导YG娱乐总制作人梁铉锡回购了公司的200亿股票，相关人士还透露公司2024年还会再推至少一组的新团体组合，引发网友热烈讨论。（内文整理了网友评论）

YG娱乐在今天公告梁铉锡总制作人已在市场上购买了46万多股的公司股票（平均价格4万3305韩元），收购了总额为200亿韩元的金额，至此他的持股比例从16.8%增加至19.3%，提高了他的股东价值外，也表明了今年他在事业上与公司成长方面的展望。

公司在去年12月与自家招牌女团BLACKPINK签订了团体约（部份成员个人约另签）拓展全球市场。



预计2月1日为新人女团BABYMONSTER发行第二首单曲《Stuck in the Middle》，接著於4月1日正式发行首张迷你专辑，努力推进BABYMONSTER在国内外的活动。



旗下男团Treasure则是正在进行第二次日本巡回演唱会，预计3月初完成后，今年底前也会准备新歌展开各项活动，以拓展全球市场。



相关人士表示，目前在国内与海外都正在发掘并培养选秀出来的全球新人，目标是今年内至少公布一个全新组合。我们将瞄准全球市场，不断提高股东们的价值。

然而网友却感到相当遗憾，表示公司野心很大但旗下后辈团体和新人都还未站稳脚跟，特别是新人女团BABYMONSTER感觉要推不推的，活动进程很慢，如果还想推新人组合，估计BLACKPINK就算签好了团体约也没有活动可言。大家又是如何看待这个消息的呢？

网友留言：「YG的如果承诺10件事，能完成一半就很了不起了」、「今年又会有多少人能开冰箱门呢？」、「梁总制作人还真是有钱」、「到底要不要帮我们Treasure发新歌，年底前？我傻眼」、「BABYMONSTER出道就像没出道一样」、「看到他说要推新组合，我直接联想到冷冻库，真的好可怜喔」、「BLACKPINK团体新歌要等到何年？我都要老得跑不动了」

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