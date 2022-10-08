《带轮子的家4》首集嘉宾是金亚中！活用历代嘉宾带来的「小礼物」，获得许多小小的幸福

很少出现在综艺节目上的金亚中，这次出演《带轮子的家4》，好奇她会与成东镒、金希沅、路云带来什么样的化学反应呢！

陆续推出3季并将在下周四（13日）推出第4季的tvN综艺节目《带轮子的家》，以「微屋」为概念，把全国各个角落当作自家院子来生活，抛开对於「房子」的欲望，专注於真正重要的东西来充实日常。

这次的「忙内」是曾出演《偶然发现的一天》、《恋慕》等电视剧的SF9成员路云，一登场便引起哥哥们的赞叹：「长得真的好帅」。但了解之后才发现，原来路云属於「呆萌体质」，不晓得还会惹出什么样的笑料呢！

首集嘉宾也於昨日（7日）揭晓，是曾出演电影《丑女大翻身》、电视剧《名不虚传》等作品的金亚中。金亚中双手满满、带了许多东西来到现场，并开朗地向大家问好。她穿上孔晓振的围裙、用了裴斗娜的马克杯、躺在罗美兰的充气床，活用历代嘉宾们带来的小礼物，感觉相当幸福。仅仅是一件小事也能笑得很开心，相信观众们也都能被感染到这种愉快的情绪吧！

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