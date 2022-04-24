[有雷]《迷网追凶》超大咖演员压轴登场预告下一季！「You never know」时光旅行何时是尽头（EP10完）

[有雷]《迷网追凶》幽灵穿梭时空的目的终於确认，徐康俊也放弃了天伦以及优渥生活，决定协助幽灵建立网格保护地球免於太阳风的侵袭，幽灵则是为了保证自己能够顺利出生，不断暗中帮助金马鹿及金亚中。

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《迷网追凶》来到第一季的最终回，副局长与局长虽然听了权世河（徐康俊饰）说明自己穿越的经历并且把装置还给幽灵（李施昤饰），但副局长还是为了抓到幽灵，不惜放出金马鹿（金成均饰）以及权世河当作诱饵，希望引出幽灵现身。不过在追逐战当中，金马鹿竟伺机而动杀死了权世河。原来权世河早已从幽灵口中得知自己也将牺牲，死前只觉得愧对母亲而流泪。



幽灵回到了未来，看见受到网格保护的人们自由生活著，但突然时间又再度冻结，出现了另一个和她拥有一样能力的男子，两人历经一阵打斗，时间回复到金马鹿从管理局脱逃的那一刻，郑拂晓（金亚中饰）也一同追捕金马鹿，但这一次的结果竟是郑拂晓即将遭到攻击，权世河为了救她而遭到金马路袭击后脑，而金马鹿则是被郑拂晓开枪击毙。虽然两个幽灵都用了自己的方式，但依旧无法救回权世河。副局长想逮捕幽灵但依旧失败。幽灵不断往天上看，网格似乎出现了变化。



不过副局长立了大功，组织也开始增加成员变得更壮大。一年之后，郑拂晓调职到偏僻地区任职，还生了一个女儿，看似独自抚养孩子。天空突然出现异状，而此时郑拂晓的前夫宋御真（金武烈饰）突然开车来接她与孩子，甚至直接叫出孩子的名字，正当郑拂晓感到疑惑时，宋御真告诉她一切都是郑拂晓自己事先交代的。应该又是穿越时空的其中一次所说好的计画。



与幽灵拥有相同能力的神秘男子（李起弘饰），也回到了自己的时空，并且向突然登场的神秘上级刘在明报告，各个时空所存在的网格皆已消失，因此看见了2021的管理局以及1997年的电波研究所都同步发生了大爆炸，上级说著「You never know，这会有尽头吗？」，看起来他们的目的是阻止幽灵建立网格保护人类，也预告另一段故事的开始。



宋御真载著郑拂晓与女儿来到一个仓库之类的地方，在她面前的竟是权世河以及幽灵，他们一同走入看似铜墙铁壁的防爆仓库里，躲避太阳风的侵袭，在没有网格的地球上试著保全自己。



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