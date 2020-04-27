《The King：永远的君主》进展超快！第五集李敏镐&金高银「同居」预告公开～？
韩剧 2020年4月27日 星期一12:05 MiJimin
（雷＋中字预告）小编特别选郑太乙（金高银 饰）回眸看向李衮（李敏镐 饰）的这一张当封面，看完《The King：永远的君主》第四集的各位，是不是超级期待第五集的播出呢～？
大家看完昨天播出的 SBS 全新金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出）第四集了吗？这篇预告会剧透结尾，最后一次提醒大家罗！
郑太乙拿到核发后的识别证后，越来越发现疯子男（李衮）说的话，很可能都是真的，李衮骑马带著郑太乙来到竹林，这一次因为带著「万波息笛」，顺利的将郑太乙从「大韩民国」穿越到了「大韩帝国」，看到和曹誾燮（禹棹焕 饰）长得一模一样的护卫曹影，也让太乙感到相当吃惊。
▼第五集预告，郑太乙到「大韩帝国」后，直接与皇帝同居！？？？媒体朋友们跟全国国民要大乱啦～～～！
郑太乙将一起住在皇宫，做出许多惊人之举外，还会成为皇帝身边的护卫之一，非常期待第五集的播出。
（图：Netflix）
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