「你是世界上独一无二的存在」《死期将至》众男神合力完美复仇！徐仁国的最终重生魔王关太催泪！（EP.5 – 8完）

[有雷]在去年12月15日公开的TVING原创电视剧《死期将至》前半部，徐仁国被迫经历12次重生面临死亡的考验，剧中分为两大主轴，一是揭开财团之子金智勋的残忍变态杀人真相，另一方面则是他将在一次次死亡中感受到自己的轻生为身边的人带来的痛苦，而他也终於得到领悟，央求得到第13的重生机会。

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在与女友智秀（高允贞饰）一同被红色跑车撞死后，崔怡在（徐仁国饰）决心向真凶泰康集团大公子朴泰宇（金智勋饰）复仇。这次他重生为一个连锁杀人犯，同时也是艺术家的男子郑奎哲（金材昱饰），他为了画作不惜冷血肢解受害者已多达15人，正当崔怡在回到智秀被撞死的案发现场收回关键影像证据与钢笔时，朴泰宇看上了他的画作，也秒懂同为心理变态者。



郑奎哲将朴泰宇带到工作室，打算杀了他复仇，却在关键时刻因为脑瘤而昏倒，反而沦为朴泰宇的囊中物，四肢遭到锯断而痛苦死亡。下一世崔怡在成为了警察安智亨（吴正世饰），为了复仇变得相当投入办案，并且崔怡在串连起所有重生时的短暂人生，每一段人生拥有的记忆也累积在此时派上用场。



泰康集团二儿子（崔始源饰）因为知道哥哥的秘密，极限运动家（成勋饰）懂得飞机上的一切，神秘解决师（张胜祖饰）知道朴泰宇的犯罪证据硬碟位置，为2亿而坐牢的拳击手（李宰旭饰）知道他用钱隐藏自己的犯罪事实，帅气男模（李到晛饰）在与智秀共同遭遇死亡时知道了他因嗑药而让身边秘书顶罪，艺术家郑奎哲被他凌虐致死的过程都已录影存证……警察安智亨完美设局，终於成功制伏到了这只大狐狸，让他成为一个失去了双腿的植物人。



朴泰宇与崔怡在的连结，就是怡在第一次面试的当天，遭朴泰宇开车撞飞到人行道并死亡的男子，当怡在重生为这个男人后，却没有改变他的命运，自然也无法改变怡在自己的遭遇。多次重生后，怡在发现一切都没有意义，因为他连自己是谁都无法清楚说明。



最后第12次的重生，怡在进入了母亲的身体，他终於了解母亲从小为他做了多少事情，巴不得代替他生病的心情。当他选择了轻生后，母亲有多么自责，甚至每天拖著疲累的身躯，不间断地到他的灵前流泪，於是他带著赎罪的心情，以母亲的身体活到寿终正寝。



崔怡在经历了12次的人生，也发现没能做自己就没有任何意义，於是他向死亡（朴素丹饰）央求第13次的重生，终於，他回到了顶楼，接起了母亲的电话，结局就此改变。画面上也出现一句「你是世界上独一无二的存在」期勉所有人，人生不能重来，大家都不应轻易放弃自己的生命。



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