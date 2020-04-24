IU：这真的不是PPL啦！粉丝超默契看破不说破XD
明星 2020年4月24日 星期五09:06 Rui
IU的网路节目《IU的宅家Signal》日前正式上线，吸引了大批粉丝的观看。
《IU的宅家signal》是IU与女歌手李淡携手打造的网路节目，也是IU为了因疫情而宅在家里的粉丝特别企划的一档节目。 首期节目播出后就在粉丝间引爆火热反响，IU的一举一动真的是可爱到了粉丝的心里。
节目组特意为IU搭了顶室内小帐篷，她盘腿坐在帐篷前，身前放著一张小桌子，整个人看起来非常轻松。 不过，桌子上放著的几瓶矿泉水让一向淡定的IU有些坐不住了，原来是矿泉水标签清晰可见，就有观众留言说是「PPL」（植入广告），IU立刻向大家解释称：「大家可能误会了，这真的不是PPL啦。 」
虽然嘴上这么说，但IU的动作看起来并不是那么回事，节目途中口渴的她拿起来喝，眼神却飘到了别处，还自言自语道：「真好喝！」哈哈哈哈，明明就说不是PPL啊，怎么动作如此小心。
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既然IU都这么说了，粉丝们也一同很有默契地看破不说破！IU呀，你长得这么美，说不是PPL就不是PPL吧~~
「图：PANN」
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