谍报喜剧《Good Casting》绚丽复古海报＆人物介绍

《Good Casting》公开超华丽复古海报，走复古Disco风格！？
SBS最新月火剧《Good Casting》将於4月27日上档，这几日电视台如火如荼宣传，目前公开的主视觉海报相当引人瞩目！海报上副标语即表示其风格定位――欢快．爽快．痛快，畅快淋漓动作喜剧。
前阵子公开的六款人物海报，配色也非常鲜艳。三位「大妈黑色要员」分别是：
▶白灿美要员（崔江熙饰演）
实力相当坚强但太过一意孤行，让组织成员很头痛。曾经任务失败被调回办公室当文官，目前终於再度接到任务，潜入了「日光Hi-Tech」公司当秘书。
▶朴艺恩要员（柳仁英饰演）
因为未婚夫战死而成了单亲妈妈。为了孩子，她尽量远离危险的潜伏任务，但还是被调去了。好不容易潜入日光Hi-Tech技实习却差点被辞退，还要应付难搞的代言人姜宇元。
▶黄美顺要员（金志映饰演）
连丈夫与女儿都不知道她是国情院要员。曾经在任务现场大显身手的她，早已沦落成只能在办公室里整理发票的杂务人员。在连走楼梯都有困难的年纪，她竟然又接到了潜伏任务。
三位男主角们：
▶尹锡豪（李相烨饰演）
「日光高科技」代表理事。在员工面试会上再次见到了初恋，不过名字不对年龄也不对。这个很像初恋的人成了他的女秘书，在公司里行径相当可疑。
▶姜宇元（李浚荣饰演）
模特儿出身的演员，私下相当善变、脾气也不好。深怕人气下降，所以对外相当小心翼翼，也很注重皮肤与身材管理。
▶东宽秀（李钟赫饰演）
国情院保安三组组长。灿美的前男友，与妻子也离婚了。一年365天都窝在国情院，只要他不下班就没人敢下班，所以总被下属们暗地里讲坏话。
看著这些介绍，Girl Crush加上谍报、秘书题材，是不是有《我身后的陶斯》或是《Jugglers》既视感呢？相当令人期待《Good Casting》带来的爆笑惊险演出啊！
（图：SBS）
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