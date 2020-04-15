韩剧《那个男人的记忆法》今晚停播！官方释出金东旭&文佳煐的大量甜蜜花絮照

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【KISS 花絮影片】《那个男人的记忆法》播到正精彩的时候啊～～～！只好忍耐了TAT，官方有公开一些金东旭和文佳煐互动的花絮照，小编放在文章中，弥补大家这礼拜少看一天的遗憾吧！

由於今晚将迎来韩国国会议员的选举活动，故 MBC 韩剧《那个男人的记忆法》将会停播一天，而明天照常播出第17、18集，国家大事固然重要，但还是让不少剧迷感到遗憾。



而官方也公开了一系列男女主角金东旭和文佳煐的互动花絮照片，两人经常互动，待机期间也会时常待在一起，眼神一对视就是微笑以对，相当甜蜜，两人就如同小情侣一般，让旁人羡慕不已。



▼花絮一，文佳煐说想吃炸薯条，金东旭就说等等买给你，文佳煐立刻撒娇起来～；之后又把暖暖包送给金东旭，互动非常可爱啊～：



▼花絮二，文佳煐情不自禁 KISS 金东旭的场面，感觉得到紧张感和暧昧流窜啊～！！！



（图：MBC官方剧照）

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